Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В пятницу, 28 мая, в Кузбассе открылась навигация: с сегодняшнего дня и до 31 октября жители области могут смело выходить на речную гладь на своих маломерных судах. Конечно, при условии наличия соответствующих документов: судового билета и удостоверения на право управления маломерным судном - аналог водительских прав. В том случае, если судно не подлежит регистрации, при себе нужно иметь копии правоустанавливающих документов.

Если таких документов у судоводителя с собой не будет, то его транспортное средство отправят на штрафстоянку, а его самого привлекут к административной ответственности. Штраф в размере пяти-десяти тысяч рублей предусмотрен и за отсутствие техосмотра. Важно, чтобы судно было укомплектовано и спасательными жилетами в расчете на каждого пассажира. В противном случае - за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров - судоводителю тоже грозит взыскание.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области напоминают, что для желающих выйти на воду на маломерных судах существует целый ряд запретов. В частности, нельзя:

- управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке;

- передавать управление судном лицу, не имеющему права управления;

- эксплуатировать суда, не имеющие регистрационных номеров;

- переоборудовать суда без соответствующего разрешения;

- нарушать нормы загрузки и пассажировместимости;

- эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения;

- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.