В Кузбассе проверяют детские летние лагеря на готовность принять отдыхающих

Пресс-служба АПК.

Совсем скоро начнутся каникулы, и многие дети отправятся на отдых в летние лагеря. До этого события лагеря необходимо проверить на безопасность. Проверки лагерей провели специальные комиссии, в которые вошли представители различных служб и организаций - администраций территорий, Роспотребнадзора, полиции, противопожарной службы, медицины и образования.

- Все, что касается детей, в Кузбассе в приоритете. При подготовке мест для детского отдыха прежде всего мы будем уделять внимание безопасности, качеству питания, условиям размещения, оказанию качественной медицинской помощи, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

В большинстве лагерей первая смена начнется уже 31 мая. Этим летом в области будут работать 750 лагерей: это не только привычные загородные лагеря, трудовые или дневные лагеря на базе школ, но и суровые палаточные - «Олимпиец», «Уголек», «Солнышко» и более спартанские военно-спортивные - «Ратник» и «Чайка». Еще одна категория лагерей - это оздоровительные, где дети помимо отдыха могут пройти лечение. Например, в оздоровительном центре «Солнечный», там в преддверии сезона отремонтировали соляную комнату, поменяли систему фильтрации в бассейне и переоборудовали столовую, так как питание важный элемент здоровья. Часть оздоровительных лагерей откроется на базе санаториев.

Всего за три смены в лагерях различных форматов в Кузбассе отдохнут 100 тысяч детей. На детский отдых регион потратит 318 миллионов рублей.