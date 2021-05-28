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Общество28 мая 2021 12:30

Участники экспедиции «Покорение Сибири» подплывают к Новокузнецку

Южная столица Кузбасса - конечная точка маршрута участников реалити-шоу, посвященного 300-летию региона
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Фото: Евгений ЕЩИН,

Фото: Евгений ЕЩИН,

Реалити-шоу «300 лет открытий. Покорение Сибири», которое выходит в эфир на телеканале «Кузбасс 1», близится к завершению.

Уже завтра, 29 мая, в Новокузнецке состоится праздничная встреча участников экспедиции в музее «Кузнецкая крепость». Прямую трансляцию мероприятия покажут телеканалы «Кузбасс 1» и «Десятка». Начало трансляции в 12.00.

У телезрителей есть последние часы, чтобы проголосовать за наиболее полюбившегося участника проекта.

На финише экспедиции будет объявлен победитель зрительского голосования. Он получит специальный приз от организаторов проекта.

Проголосовать за одного из участников можно на странице проекта на сайте телеканала «Кузбасс 1».

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