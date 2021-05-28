Участники экспедиции «Покорение Сибири» подплывают к Новокузнецку

Фото: Евгений ЕЩИН,

Реалити-шоу «300 лет открытий. Покорение Сибири», которое выходит в эфир на телеканале «Кузбасс 1», близится к завершению.

Уже завтра, 29 мая, в Новокузнецке состоится праздничная встреча участников экспедиции в музее «Кузнецкая крепость». Прямую трансляцию мероприятия покажут телеканалы «Кузбасс 1» и «Десятка». Начало трансляции в 12.00.

У телезрителей есть последние часы, чтобы проголосовать за наиболее полюбившегося участника проекта.

На финише экспедиции будет объявлен победитель зрительского голосования. Он получит специальный приз от организаторов проекта.

Проголосовать за одного из участников можно на странице проекта на сайте телеканала «Кузбасс 1».