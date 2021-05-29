Названы территории Кузбасса, где выявили 53 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 20, Новокузнецк – 5, Прокопьевск – 3, Киселевск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Междуреченск – 2, Осинники – 2, Гурьевский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском районе.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

52 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19.