Кемеровчанка провалилась в пятиметровую яму. Фото:breakingmash.

В кемеровском поселке Пионер во дворе частного дома образовалась пятиметровый провал. Как сообщает мать упавшей женщины в telegram-канале Mash. По ее словам, дочь заметила что-то темное и пошла посмотреть, в результате чего провалилась в яму.

– Дочь вышла на улицу, увидела черное пятно. Ступила и провалилась – пять метров вниз. Ее перевязали веревками, лестницей и затащили наверх. Было много ушибов, – рассказала жительница.

Она добавила, что дочь увезли в больницу, и также рассказала о подобных происшествиях. В 1998 году прямо в доме появился похожий провал. Тогда под землю ушла целая комната.

Поселок стоит на месте закрытой шахты «Пионер», подобные провалы появляются время от времени. Данный дом находится в очереди на расселение. Администрация Кемерова сообщила, что образовавшийся провал был засыпан 20 мая.