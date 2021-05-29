В Кузбассе открыли школу единоборств. Фото: instagram.com/v_n_telegin.

В Промышленновском муниципальном округе начала работу «Школа единоборств». Депутаты Кузбасса лично убедились, что объект высокого уровня. На торжественном открытии присутствовали первый заместитель губернатора – председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, депутат Государственной Думы РФ Павел Федяев, глава Промышленновского округа Денис Ильин, глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгений Никитинын, глава Полысаева Валерий Зыковов. Герой Кузбасса и почетный гражданин Промышленновского округа Валентин Мазикин, воспитанники спортивной школы и их родители.

«Школа единоборств» разместилась в капитально отремонтированном Доме культуры имени Кирова. ДК был построен в 1936 году и имеет историческую ценность для жителей Промышленновского округа, ведь отсюда 23 июня 1941 года жители провожали солдат на фронт. Теперь юные спортсмены округа будут продолжать славные традиции победителей.

Как рассказал Вячеслав Телегин в своем Instagram, что стоимость ремонта составила почти 37 миллионов рублей. Из них свыше 16 миллионов рублей - из областного бюджета. Из местного бюджета направили остальные средства, в том числе почти 15 миллионов рублей на ремонт здания, ещё почти 6 миллионов рублей - на приобретение оборудования и спортивного инвентаря.

В Школе единоборств будут заниматься воспитанники отделений пауэрлифтинга, вольной, греко-римской борьбы. Здесь же будет располагаться открытая в 2018 году школа бокса, а кроме того, фитнес-зал, бильярдная.