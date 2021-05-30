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Общество30 мая 2021 16:25

Детский мультипарк оборудуют в Мариинске

Источник:kp.ru
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Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

На месте устаревшей баскетбольной площадки на улице Ленина в городе появится детский игровой комплекс с резиновым покрытием. Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, работы проходят в рамках национального проекта« Жилье и городская среда» и областной программы инициативного бюджетирования. Общая сумма финансирования проекта составит около 5 миллионов рублей.

На территории мультипарка будут установлены площадки для катания на скейтах и занятий урбан футболом (это место, где можно отрабатывать мастерство владения мячом), парковый стол с шахматной доской, стенка для универсальной спортивной площадки, а также модульная парковая скамья, теннисный стол и разного вида качели. Для любителей эстетики добавят разные малые скульптурные формы.