В Кузбассе 63-летний житель угнал грузовик экс-работодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 52-житель обратился в полицию. Как сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области, что мужчина сообщил о краже грузовика «Фотон», который находился на территории автостоянки. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники установили и задержали 63-летнего бывшего сторожа организации. Как оказалось, что мужчина проник на территорию паркинга, украл грузовик, а после сдал его в пункт приема металла.

На горожанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Похищенный автомобиль полицейские изъяли и вернули работодателю.