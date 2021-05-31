В кемеровской многоэтажки обвалился потолок. Фото: Instagram/antonsok23.

Утром, 29 мая в Кемерове житель рассказал в соцсетях, что в его квартире на улице Ноградская, 16 обрушился потолок. Видео с места происшествия мужчина разместил в своем Instagram.

— Спали с дочкой. В 10.00 услышали сильный грохот в соседней комнате — в зале, — сообщил горожанин.

На видео кадрах видно, что из-за происшествия порвался натяжной потолок. Под завалами оказался диван. В результате случившегося никто не пострадал. Причина обрушения неизвестна.