В Кузбассе 17-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В субботу, 29 мая, около 9.00 на втором километре автодороги Прокопьевск - Ясная Поляна произошло ДТП, в котором погиб 17-летний подросток, еще двое мужчин 22 и 30 лет выжили, но получили травмы

По предварительным данным, 17-летний второкурсник Прокопьевского горного колледжа, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-2107. Во время движения он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и, пытаясь выправить автомобиль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Volvo. После удара «семерка» вылетела в кювет. Молодой водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, один из его пассажиров с тяжелыми ранениями находится в больнице, второй, получивший незначительные травмы, от госпитализации отказался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом 17-летний подросток оказался за рулем чужого автомобиля.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.