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Общество31 мая 2021 10:27

Судебные приставы Кузбасса сообщили рейтинг самых популярных имен алиментщиков

Часто встречающиеся и самых редкие имена среди должников
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Судебные приставы Кузбасса сообщили рейтинг самых популярных имен алиментщиков.

Судебные приставы Кузбасса сообщили рейтинг самых популярных имен алиментщиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Кузбасса составили рейтинг самых распространенных имен алиментщиков. Самое популярное имя среди мужчин - неплательщиков в Кузбассе - Александр: 1747 должников, также популярными среди неплательщиков являются имена Сергей (1308), Евгений (1249), Алексей (1174), Андрей (1026), Дмитрий (785), сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что самые редкие встречающиеся имена среди должников такие, как Алмаз, Ангел, Батыр, Джефферсон, Зотей.

Среди женских имен лидируют - Наталья (374), Елена (307), Татьяна (317) и Ольга (298). Самые необычные имена должниц - Агафья, Земфира, Виолетта, Ефросинья, Ида.