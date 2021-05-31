Судебные приставы Кузбасса сообщили рейтинг самых популярных имен алиментщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Кузбасса составили рейтинг самых распространенных имен алиментщиков. Самое популярное имя среди мужчин - неплательщиков в Кузбассе - Александр: 1747 должников, также популярными среди неплательщиков являются имена Сергей (1308), Евгений (1249), Алексей (1174), Андрей (1026), Дмитрий (785), сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что самые редкие встречающиеся имена среди должников такие, как Алмаз, Ангел, Батыр, Джефферсон, Зотей.

Среди женских имен лидируют - Наталья (374), Елена (307), Татьяна (317) и Ольга (298). Самые необычные имена должниц - Агафья, Земфира, Виолетта, Ефросинья, Ида.