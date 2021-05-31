В Кемерове перенесли дату отключения горячей воды на левом берегу

Второй этап гидравлических испытаний начнут позже обозначенных поначалу сроков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Энергетики сообщают: по обращению Администрации города Кемерова начало гидравлических испытаний, запланированное ранее на 3 июня, переносится на 7 июня. Однако сроки отсутствия горячей воды останутся прежними - две недели.

Таким образом, горячей воды у части потребителей левобережной части города не будет с 7 по 20 июня.

Добавим, что испытания тепловых сетей — обязательная ежегодная процедура, которая позволяет определить фактическое техническое состояние тепловых сетей, выявить потенциально-аварийные участки труб и своевременно их устранить.