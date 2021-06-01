В Кемерове из под земли бьет несанкционированный фонтан. Фото: ВКонтакте/Incident_42.
В Кемерове на проспекте Комсомольском бьет несанкционированный фонтан. Жители областной столице поделились видео бьющей из-под земли воды в популярном городском паблике.
– Ночью на Комсомольском проспекте появился новый городской фонтан, – написал автор видео.
На кадрах записи видно, что территория вокруг «фонтана» вскопана и огорожена предупредительными знаками с забором. Обстоятельства произошедшего неизвестны.