В Кемерове из под земли бьет несанкционированный фонтан. Фото: ВКонтакте/Incident_42.

В Кемерове на проспекте Комсомольском бьет несанкционированный фонтан. Жители областной столице поделились видео бьющей из-под земли воды в популярном городском паблике.

– Ночью на Комсомольском проспекте появился новый городской фонтан, – написал автор видео.

На кадрах записи видно, что территория вокруг «фонтана» вскопана и огорожена предупредительными знаками с забором. Обстоятельства произошедшего неизвестны.