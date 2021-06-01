В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 726 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Два пациента скончались. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1932 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске, - отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 726 человек.