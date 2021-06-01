Кузбассовцы заняли второе место по количеству поездок в Горный Алтай

Из регионов Сибири в Горный Алтай приехали более 80 процентов гостей. Фото: пресс-служба Tele2.

Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил регионы, из которых клиенты приезжали в Горный Алтай во время майских каникул. В горах провести начало мая захотели жители 50 регионов России. В 25 раз вырос суммарный туристический поток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в котором въезд на территорию республики был ограничен.

Из регионов Сибири в Горный Алтай приехали более 80 процентов гостей. Наиболее востребованным регион оказался среди клиентов оператора из Новосибирской области. Именно оттуда приехали больше трети абонентов Tele2 отдыхать на майских каникулах в горах Алтая. В пятерку также вошли абоненты Кузбасса, Алтайского края, Томской области и Москвы. Горный Алтай посетили клиенты Tele2 от Калининграда до Камчатки.

Почти в 30 раз выросло потребление мобильного интернета гостями Республики Алтай по сравнению аналогичным периодом прошлого года. На 7 и 8 мая пришлись наивысшие пики активности гостей в интернете. Более 1 Тб мобильного интернета потребляли гости Горного Алтая в каждый из этих дней. По сравнению с началом мая прошлого года общая продолжительность голосовых вызовов выросла в 15 раз. 7 мая была зафиксирована наибольшая продолжительность разговоров – абоненты Tele2 проговорили в этот день почти шесть тысяч минут.

Гости из Чувашии, Магадана и Ямало-Ненецкого автономного округа оказались самыми разговорчивыми. Мобильного интернета больше всего использовали гости из Черноземья – Брянской и Тамбовской областей. В среднем каждый абонент Tele2, отдыхавший на майских каникулах в горах Алтая, использовал чуть больше 1 Гб мобильного интернета.

Напомним, в августе 2020-го года Tele2 запустила в Республике Алтай собственную сеть. Жителям и гостям региона предложила качественные услуги связи и быстрый 4G-интернет. Также оператор обеспечил территорию, на которой сконцентрировано более 80 процентов туристического потока в республике голосовой связью и быстрым интернетом. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям Горно-Алтайска, Маймы, Чемала, Артыбаша и других населенных пунктов. Оператор беспечил практически полное покрытие 4G на участке автомобильной дороги от Бийска (Алтайский край) до Горно-Алтайска и на второй по значимости транспортной артерии региона – Чемальском тракте.