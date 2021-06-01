В Новокузнецке открылась выставка новейших технологий в сфере угледобычи. Фото: АПК.

В Новокузнецке 1 июня в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» стартовали XXIX Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг — 2021», XI Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VI Международная специализированная выставка «Недра России».

Как сообщили пресс-службе администрации правительства региона, что около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран — Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США представили технологии и наработки в Кузбассе.

Разместились более 4,5 тысячи экспонатов на площади 50 тысяч квадратных метров, в том числе самый большой российский самосвал грузоподъемностью 65 тонн. Выставка пройдет с 1 по 4 июня. Для гостей и участников запланированы семинары и деловые встречи, которые позволят обменяться опытом и наладить контакты.

Одним из ключевых событий первого дня стало соглашение, подписанное генеральным директором АО «Стройсервис» Дмитрием Николаевым и генеральным директором ООО «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро. Компания закупит более 130 единиц горнотранспортного оборудования машиностроительного концерна Komatsu на сумму около 140 миллионов долларов. Техника поступит до 2023 года.

Поступление горнотранспортного оборудования позволит создать порядка 400 новых рабочих мест на предприятиях компании в Прокопьевске и Прокопьевском округе, Новокузнецком районе, Березовском и Киселевске.