В Кузбассе 59-летний житель изрезал двух своих знакомых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Троицком Ижморского района 59-летнему жителю суд вынес приговор за убийство двух человек. Как сообщают в прокуратуре по Кемеровской области, что марте 2020 года подсудимый расписал алкоголь со знакомыми мужчиной и женщиной, и возникла ссора из-за сделанного замечания.

Тогда житель нанес мужчине удары руками и ногами по телу, голове и не менее девяти ударов кухонным ножом по голове, лицу, шее. Женщине нанес множественные ножевые ранения. Они погибли на месте.

Обвиняемому провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым, состояния аффекта не обнаружили. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Его признали виновным в совершении убийства двух лиц и назвначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.