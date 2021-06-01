450 компаний из 15 стран собрались в Новокузнецке на выставке "Уголь России и Майнинг"

Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке 1 июня, в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» стартовали XXIX Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг — 2021», XI Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VI Международная специализированная выставка «Недра России». В этом году единственный в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности посвящен празднованию 300-летия Кузбасса.

Фото: пресс-службы АПК.

Технологии и наработки на выставке в Новокузнецке представили около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран — Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США и других.

На площади 50 тысяч квадратных метров разместились более 4,5 тысячи экспонатов, в том числе самый большой российский самосвал грузоподъемностью 65 тонн, инновационная турбина пылеподавления, которая может работать при экстремально низких температурах, шарнирно-сочлененный самосвал для транспортировки сыпучих материалов в условиях бездорожья, дизель-гидравлический тягач для перевозки людей и грузов в шахте и другая техника.

Фото: пресс-служба АПК.

В церемонии открытия приняли участие замминистра по энергетике РФ Анатолий Яновский и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Выставка продлится до 4 июня.