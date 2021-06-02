В Новокузнецке появилась целая аллея сакуры

Фото: пресс-служба АПК

В центре Новокузнецка к 300-летию Кузбасса возле администрация города появилась целая аллея сакуры. Для этой цели 30 деревьев специального морозоустойчивого сорта были доставлены в южную столицу Кузбасса из Читы.

Аллею сакуры под названием Аллея партнерства заложили в честь дружбы между Кузбассом и Японией. В мероприятии участвовали заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, прибывший на выставку "Уголь России и Майнинг - 2021", губернатор Сергей Цивилев и заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов вместе с делегацией от "дочки" японского концерна - "Komatsu СНГ", которая уже давно сотрудничает с Кузбассом и инвестирует в развитие региона.

Фото: пресс-слбужба АПК.