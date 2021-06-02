В Кемерове появилась «Фестивальная улица». Фото: АПК.

На площади у ледового дворца «Кузбасс» работает с 9.00 до 18.00 «Фестивальная улица» в рамках I Всероссийского форума «Вектор детства». На этих творческих площадках выступают лучшие детские коллективы со всей области, проводятся мастер-классы, выставки и соревнования.

В рамках проекта «Мир красоты - для каждого ребенка» для учащихся детских художественных школ создают коллективное керамическое панно «Мой родной край - Кузбасс». Также для детей проходят мастер-классы росписи по стеклу «Летние фантазии» и керамические заготовки «Мой любимый город», ребята могут сделать аппликацию «Сказки лета».

Также в программе детские спортивные состязания «Рекордсмен ГТО», акция «Зарядка с талисманом», творческий конкурс «Я рисую ГТО», мастер-классы по правильной технике выполнения нормативов комплекса ГТО, по мини-футболу для детей с ОВЗ и здоровых детей.

Для всех желающих работают активности: «Место чтения», арт-терапия «Выражение внутреннего мира с помощью цвета», мастер-класс по бумагопластике «Солнечный цветок», эстрадно-цирковая площадка «Калейдоскоп красок», «Правополушарное рисование, или Мир в цвете».