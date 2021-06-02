Названы территории Кузбасса, где выявили 55 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 18, Междуреченск - 6, Новокузнецк - 6, Ленинск-Кузнецкий - 5, Белово - 2, Мыски - 2, Осинники - 2, Прокопьевск - 2, Юрга - 2, Кемеровский МО - 2, Мариинский МР - 2, Промышленновский МО - 2, Калтан - 1, Гурьевский МО - 1, Ижморский МО - 1, Яшкинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 35 827 выздоровели, 728 скончались, 1588 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.