Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 55 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 133 человека. Общее число умерших - 728, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 61 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 827 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 578 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1588 человек.