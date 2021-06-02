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Общество2 июня 2021 7:46

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 55 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 133 человека. Общее число умерших - 728, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 61 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 827 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 578 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1588 человек.