Власти Кемерова переименуют две остановки в городе. Фото: АПК.

Мэрия Кемерова решила переименовать две остановки общественного транспорта в городе. Соответствующие постановление от 1 июня подписал Илья Середюк.

— Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Кемерово организовать изменение табличек с наименованиями остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово, размещённых на остановочных павильонах, согласно настоящему постановлению, — сообщается в документе.

Теперь остановка «Сельхозинститут» на бульваре Строителей, 56 получит имя «Центр спорта «Кузбасс», а «СГПТУ №49» на Радищева, 7 будет называться «Улица Патриотов».