Центр ядерной медицины построят в Кемерове за 650 миллионов рублей. Фото: АПК.

Заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов и председатель правления медицинского института имени Сергея Березина Аркадий Столпнер подписали соглашение о создании Центра ядерной медицины в рамках Петербургского международного экономического форума #ПМЭФ2021 #ПМЭФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Цивилев. Live».

- К 300-летнему юбилею Кузбасс совершает рывок в развитии, модернизируем все сферы. Особое внимание уделяется здравоохранению, ведь от возможности оказания высокотехнологичной медпомощи зачастую зависят жизни людей. Важно, что в регион активно вкладываются частные инвесторы, это означает, что они понимают значимость Кузбасса для страны и видят потенциал его развития, - рассказал Сергей Цивилев.

В проектирование и строительство будущего центра МИБС инвестирует более 650 миллионов рублей, а также в оснащение современной медицинской техникой и в подготовку медицинского персонала.

Правительство Кузбасса, в свою очередь, окажет содействие в подборе и предоставлении МИБС земельного участка или здания, которое можно реконструировать под Центр ядерной медицины.

После ввода объекта в эксплуатацию жители Кузбасса смогут проходить высокотехнологичные обследования бесплатно - в рамках государственной программы ОМС.