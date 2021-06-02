Мэрия Кемерова планирует судиться с подрядчиками из-за ремонта дороги. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Жители Кемерова поинтересовались в соцсетях мэра города о том, когда отремонтируют дорогу на Кузбасском мосту и далее до поворота на Леснополянское шоссе.

Илья Середюк отреагировал и пояснил, что подрядчик не признает данный случай гарантийным. В настоящее время оформляются документы для разрешения спора в судебном порядке.

После горожане захотели уточнить, будет ли в будущем участвовать данная подрядная организация в строительстве дорог. Глава города ответил, что причин отказать в участии в торгах пока не так много.

- В случае подтверждения нашей позиции в судебном порядке на будущее будем рассматривать и этот вариант,- добавил мэр.