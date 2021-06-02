Мэрия Кемерова планирует судиться с подрядчиками из-за ремонта дороги. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.
Жители Кемерова поинтересовались в соцсетях мэра города о том, когда отремонтируют дорогу на Кузбасском мосту и далее до поворота на Леснополянское шоссе.
Илья Середюк отреагировал и пояснил, что подрядчик не признает данный случай гарантийным. В настоящее время оформляются документы для разрешения спора в судебном порядке.
После горожане захотели уточнить, будет ли в будущем участвовать данная подрядная организация в строительстве дорог. Глава города ответил, что причин отказать в участии в торгах пока не так много.
- В случае подтверждения нашей позиции в судебном порядке на будущее будем рассматривать и этот вариант,- добавил мэр.