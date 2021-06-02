В Кемерове открылось движение по детской железной дороге

Прокатиться в маленьком, но настоящем поезде можно пять дней в неделю – со среды по воскресенье. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Любимый многими кемеровскими ребятишками аттракцион - детская железная дорога - снова работает. Ее торжественное открытие состоялось накануне - 1 июня, в Международный день защиты детей. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса ДЖД так и не заработала.

Проезд 1 июня по многолетней традиции для всех пассажиров был бесплатным. Воспользоваться «халявой» можно будет еще дважды в этом году - на День России - 12 июня, и 1 сентября - в первый день учебного года и последний день работы детской железной работы в сезоне.

В другие же дни за поездку в одну сторону придется выложить 60 рублей за ребенка в возрасте от трех до десяти лет включительно и 120 рублей за пассажиров от 11 лет и старше. Для малышей до трех лет проезд бесплатный.

Прокатиться в маленьком, но настоящем поезде можно пять дней в неделю - со среды по воскресенье, первый поезд со станций «Городская» и «Пионерская» отправляется в 11.00, последний - в 18.00.

КОНКРЕТНО

Расписание движения поездов по детской железной дороге в Кемерово