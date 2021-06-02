В Новокузнецке водителя электросамоката оштрафовали на 31 500 рублей

Экипаж ГИБДД Новокузнецка во время дежурства заметил на тротуаре мужчину, передвигавшегося на электросамокате с пассажиром - маленьким ребенком.

Водителя электросамоката остановили и выяснилось, что его средство передвижения имело мощность 500 Вт, что позволяет ему развивать скорость до 40 километров в час. То есть, на управление такой техникой уже необходимо иметь водительское удостоверение с категорией М1, а водитель обязан иметь средство защиты – мотошлем. И конечно на таком электросамокате нельзя перевозить пассажиров, тем более маленьких детей.

Кроме того, электросамокатчик управлял техникой, будучи нетрезвым: – алкометр показал, что уровень алкоголя в его крови в два с лишним раза выше допустимого. По словам мужчины, он выпил стакан водки прежде, чем поехал за сыном.

В итоге на мужчину составили протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ: за езду в пьяном виде, за нарушение правил перевозки людей и за нарушение правил применения мотошлемов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области, в общей сложности сумма штрафов за допущенные нарушения ПДД составила 31 500 рублей.

Также новокузнечанина привлекли к административной ответственности и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. За что ему грозит еще один штраф в размере от 500 рублей.