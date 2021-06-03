В Кемерове наградили 116 работников и ветеранов службы занятости населения. Фото: АПК.

В Кемерове на торжественном приеме наградили 116 лучших работников и ветеранов службы занятости населения региона. В связи с празднованием 30-летия со дня основания службы почетной грамотой правительства Кузбасса награждены 47 человек за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Еще 20 сотрудников получили медали «За веру и добро», 15 - «За служение Кузбассу». Также приглашенным на прием были вручены областные награды «Золотой знак «Кузбасс»», медаль Алексея Леонова, «Золотая Шория», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

«Юбилей службы в этом году совпал с большим и важным событием - 300-летием Кузбасса. Ваш коллектив вносит свой весомый вклад в подготовку к празднику. Главное, что благодаря вашей работе открываются новые возможности для соискателей и работодателей. Вы помогаете людям обрести уверенность в завтрашнем дне, получить новую профессию и найти свое место в жизни, а значит, принять активное участие в строительстве нового, успешного и процветающего Кузбасса», - отметил в приветственной телеграмме губернатор Сергей Цивилев.

Также к поздравлениям присоединился заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко.

- В Кузбассе работают 25 центров занятости населения, в которых трудится более 700 человек. В сравнении с другими регионами Сибири мы занимаем лидирующие позиции в сфере занятости населения. Показатели уровня безработицы, которые мы видим на сегодняшний день, это результат тех изменений, которые произошли в работе службы занятости за последнее время - изменился подход к взаимодействию с гражданами и работодателями, расширен спектр услуг в области содействия занятости, активно внедряются в работу современные цифровые технологии, - подчеркнул Сергей Ващенко.

Почетного звания «Лауреат премии Кузбасса» удостоена директор государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Кемерово Галина Чайка. Ее коллега из Новокузнецка Вячеслав Савчук отмечен орденом Почета Кузбасса. За плодотворное сотрудничество в реализации мероприятий по содействию занятости населения, поддержку рынка труда коллективам 13 промышленных предприятий региона объявлена благодарность губернатора Кузбасса.