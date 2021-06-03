В Кузбассе загорелся трамвай на остановке. Фото: Александр ГЛУЗ

В Осинниках днем 2 июня на улице Ленина загорелся трамвай. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии спасатели получили в 15.33, а ликвидировали возгорание в 15.37.

- Трамвай 2004 года выпуска был на конечной остановке. На момент прибытия первого подразделения из транспортного средства шел дым. В результате в трамвае оплавился электрощит на площади один квадратный метр. Причина случившегося устанавливается, - пояснили в ведомстве.

Для тушения пожара задействовали пять человек и одну единицу техники.