Названы территории Кузбасса, где выявили 57 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 22, Ленинск-Кузнецкий - 8, Междуреченск - 4, Тяжинский МО - 4, Новокузнецк - 3, Промышленновский МО - 3, Кемеровский МО - 2, Мариинский МР - 2, Анжеро-Судженск - 1, Белово - 1, Калтан - 1, Киселевск - 1, Юрга - 1, Крапивинский МО - 1, Таштагольский МР - 1, Тисульский МР - 1, Чебулинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 35 886 выздоровели, 729 скончались, 1568 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.