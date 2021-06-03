Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 57 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 190 человек. Общее число умерших - 729, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 886 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 575 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1568 человек.