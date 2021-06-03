Мэрия Кемерова рассказала, чем обернулась экономия на ремонте дворов в городе. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк сообщил, что провел осмотр вместе с жителями и подрядчиками нескольких дворов Кемерова, где ведется ремонт по национальному проекту «Жилье и городская среда».

На данный момент производится капремонт на 27 дворовых территориях. В тех 12 дворах, где работы завершены, жители принялись за озеленение, высаживают цветы и кустарники. Глава города добавил, что на проспекте Октябрьском, 8 и на улице Ноградской, 4 и 6 дворовое обустройство в процессе обновления.

Также он добавил, что в этом году появилась возможность обновить больше дворов.

- Изначально в этом году планировалось капитально отремонтировать 70 дворов, затем в результате экономии при проведении конкурсных процедур появилась возможность обновить 83 двора, а за счет снижения на торгах стоимости следующих объектов в программу ремонта 2021 года сможем включить еще две территории. Таким образом, план текущего года по обновлению дворовых территорий - 85 объектов: 33 - в Центральном районе, 25 - в Ленинском, 9 - в Кировском, 8 - в Рудничном, 2 - в жилом районе Ягуновский , - рассказал Илья Середюк.