Власти Кузбасса сняли отдельные ограничения по COVID-19. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Власти Кузбасса опубликовали новое распоряжение по коронавирусу от 2 июня. Документ вносит изменения в распоряжение от 20 мая 2021 года «О снятии отдельных ограничений» изменения коснулись первого пункта в формулировке «на открытом воздухе» заменили словами «, в том числе на открытом воздухе,».

В данный момент измененный текст распоряжения звучит следующим образом: «Разрешить организацию и проведение, в том числе на открытом воздухе, культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса…».

Также расширился список проведения мероприятий к 300-летию Кузбасса. Добавились региональный фестиваль «ТЕРРИТОРИЯ-fest», который пройдет в Кемерове с 4 июня по 10 июля; «Дни Достоевского в Кузбассе», которые планируют провести в Кемерове и Новокузнецке с 10 июня по 30 июля; VIII Фестиваль уличного кино в Кузбассе.