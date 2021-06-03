На кемеровском «Азоте» откроют новую линию по производству аммиака. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и член совета директоров «СДС-Азот» Роман Троценко подписали 3 июня соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума #ПМЭФ2021 #ПМЭФ. Они договорились о запуске на кемеровском «Азоте» современных агрегатов для производства аммиака мощностью 3,5 тысячи тонн в сутки и карбамида мощностью 4,2 тысячи тонн в сутки.

- Реализация этого проекта демонстрирует инвестиционную привлекательность региона. На новом заводе будут созданы рабочие места. Важно отметить, что при внедрении проекта будут задействованы технологии, соответствующие современным экологическим стандартам, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К реализации проекта «Азот» планирует привлекать региональные научные и образовательные организации, в том числе при подготовке кадров для будущего производства, а также задействовать поставщиков и подрядчиков из Кузбасса.

Еще запланировано создание особой экономической зоны при реализации этого проекта на территории города Кемерово.