Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в апреле

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в апреле 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лидеров рейтинга – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении апрельского рейтинга эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Подробнее узнать об условиях рефинансирования можно в отделениях банка, по тел. 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на текущем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет. Минимальная ставка по кредиту - от 5,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 15,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья. Размер процентной ставки, сумма кредита и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливается для каждого клиента индивидуально. Дополнительные расходы: страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии отсутствуют. Условия действительны на 01.04.2021.

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