Соревнования по спортивной гимнастике, посвященные двум юбилеям, проходят в Кузбассе

В четверг, 3 июня, в Ленинске-Кузнецком уже в 40-й раз стартовали традиционные соревнования по спортивной гимнастике. В этом году они посвящены 60-летию спортивной школы олимпийского резерва по этому виду спорта и 300-летию Кузбасса. Кубки и медали будут разыграны между девочками 8 - 13 лет мальчиками 9 - 15 лет.

В соревнованиях принимают участие 110 спортсменов из разных городов России: Ленинска-Кузнецкого, Якутска, Кемерова, Бийска, Новокузнецка, Железногорска, Юрги, Барнаула, Северска, Томска, Новосибирска, Красноярска, а также из Казахстана. В отличие от прошлых лет на соревнованиях нет спортсменов из дальнего зарубежья - свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Но из Франции прилетит поздравить родную школу с юбилеем ее выпускник - заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира Алексей Тихоньких. В торжественном мероприятии, посвященном 60-летнему юбилею СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике, примут участие и другие почетные гости, в том числе выпускники и ветераны школы.