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Общество4 июня 2021 7:27

В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 732 человек

Оперштаб области опубликовал новую статистику
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли три пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Три пациента скончались. У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Ижморском районе. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке, - сообщил оперштаб.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 732 человек.