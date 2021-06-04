Кемеровостат рассказал, какие продукты подорожали в Кузбассе. Фото: instagram/statkem.

В Кузбассе специалисты Кемеровостата сообщили об изменениях цен на продукты за последнюю неделю мая 2021 года. Ведомство поделилось информацией в своем Instagram.

Так, с 24 по 31 мая в регионе подорожала белокочанная капуста (+4,6 процента), шоколадные конфеты (+4,1), макаронные изделия (+3,5) и маргарин (+3,2). При этом часть продуктов питания в регионе подешевела.

Снизились в цене куриные яйца (-4,6 процента), свежие огурцы (-3,1), помидоры (-2,3) и чай черный байховый (-1,5).