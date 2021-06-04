В Новокузнецке построят новый терминал аэропорта на средства частного инвестора. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков 4 июня подписали соглашение о развитии регионального авиасообщения, включая строительство терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

- Транспортная доступность - одно из условий успешного развития региона. Чуть больше недели назад мы открыли в Кемерове новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова. Программа социально-экономического развития до 2024 года, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным, включает в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы при поддержке федерального бюджета. Не менее важно теперь построить современный аэропорт в южной столице Кузбасса. Важно, что в это готов инвестировать частный бизнес, - сообщил Сергей Цивилев.

В данный момент идет процесс проектирования и подготовки площадки на территории аэропорта. Завершиться строительства нового аэровокзального комплекса ориентировочно в январе 2023 года.

- В январе-феврале 2023 года Новокузнецк будет принимать зимние Игры «Дети Азии», на которые прилетят участники из 20 стран мира. В том числе благодаря новому терминалу мы сможем встретить наших гостей на высшем уровне, - добавил губернатор Кузбасса.