Московский застройщик построит в Кемерове и Новокузнецке большие жилые микрорайоны

Согласно подписанному соглашению московская компания возведет в Кузбассе более 400 тысяч квадратов жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые большие жилые комплексы должны появиться в Кемерове и Новокузнецке. Причем возводить их будет московский застройщик - АО «Группа компаний «Эталон», с которой накануне глава Кузбасса заключил соглашение по реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства на Петербургском международном экономическом форуме.

- К 300-летию перед нами стояла глобальная задача — преобразить регион, сделать его комфортным для жителей. Прежде всего это касается строительства домов и создания необходимой инфраструктуры. Можно сказать, что это получилось, за время подготовки к юбилею уже построено 209 многоквартирных домов. До конца года планируем завершить работы еще на 90 объектах. Однако после 6 июля развитие не остановится, и сегодняшнее соглашение — задел на будущее. Важно, что наряду с федеральными вложениями в обновление региона привлекаем частные инвестиции. Это позволяет оперативнее выполнять задачу по строительству нового Кузбасса, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Согласно соглашению правительство Кузбасса будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционного проекта. В свою очередь ГК «Эталон» вложит в возведение жилья в Кузбассе 20,5 миллиарда рублей. Из них 3/4 или 15 миллиардов - придется на Новокузнецк, где застройщик планирует построить микрорайон с жилой площадью 300 тысяч квадратных метров. В Кемерове площадь застройки будет в три раза менбше - 110 тысяч квадратных метров и соответственно сумма инвестиций тоже меньше в три раза - 5,5 миллиарда рублей.

Будущих микрорайонов пока нет на карте городов - в Новокузнецке это микрорайон №6, в Кемерове - микрорайон №65. Про столицу Кузбасса можно предположить, что новый микрорайон будет располагаться в Ленинском районе Кемерова.

Также нет пока подробностей и о классе будущего жилья. Однако на сайте компании сообщается, что компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса.