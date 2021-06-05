Губернатор Кузбасса рассказал, как можно остановить рост цен на жилье в регионе

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем интервью на Петербургском экономическом форуме рассказал, как можно остановить рост цен на жилье. По мнению главы региона, которое он озвучил РИА «Новости», рост цен можно остановить только увеличенными темпами возведения нового жилья.

Глава Кузбасса рассказал, что несколько лет назад в регионе недвижимость стоила недорого из-за того, что строилось мало нового жилья. Кроме того, люди уезжали из Кемеровской области и продавали квартиры, а так как спроса на жилье не было и нового не строили, то цены постепенно падали. Эта ситуация говорила о том, что развития у региона нет.

Все изменилось после того, как власти Кузбасса начали его динамично развивать.

- У людей появилось желание оставаться в регионе, появилось желание приобретать новые квартиры, которые мы начали строить. Соответственно, с этим начинается рост цен. И остановить этот рост можно только одним - еще больше строить, - сказал Сергей Цивилев журналистам издания.

К слову, ранее по оценке экспертов Кемерово, а также Мурманск/ Хабаровск, Тула и Набережные Челны вошли в список городов с самым высоким ростом цен на новостройки — 30-33% за один квадратный метр.