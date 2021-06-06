Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 15, Новокузнецк – 9, Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Мыски – 4, Юрга – 4, Промышленновский МО – 4, Белово – 2, Березовский – 2, Краснобродский – 2, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Чебулинский МО – 2, Прокопьевск – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 373 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 054 выздоровели, 735 скончались, 1973 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.