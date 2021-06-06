Прокуратура заинтересовалась затопленным подъездом в Новокузнецке. Фото: ВКонтакте/incident_42kuzbass.

Жители Новокузнецка опубликовали 5 июня видео в соцсетях о затоплении подъезда в жилом доме на улице Павловского, 21. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данного случая.

На кадрах видео видно, как вода течет по лестницам подъезда. Жители сообщили, что причиной является засорившаяся ливневка.

— Исполняющий обязанности прокурора Центрального района г. Новокузнецка Сергей Демченко выехал на место. Информация, размещенная в сети Интернет, нашла свое подтверждение, на момент осмотра затопление было ликвидировано, — сообщили в telegram-канале прокуратуры Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что в данный момент проводится прокурорская проверка. По ее завершению будут приняты меры реагирования для устранения выявленных нарушений.