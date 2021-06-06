Газпром планирует развивать газоснабжение и газификацию Кузбасса. Фото: АПК.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр энергетики России Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 4 июня подписали соглашения о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, а также о реализации других проектов компании — добыче метана из угольных пластов, в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Заключение данных соглашений позволит развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах. В плане экономики компании планируют развивать промышленность и энергетику в Кузбассе, повысится инвестиционная привлекательность региона в глазах экономических факторов. Основным фактором газификации станет улучшение экологии, соответственно, качества жизни в регионе. Этому же будет способствовать поддержка проектов бизнеса по экологической модернизации предприятий в рамках исполнения Послания президента Российской Федерации Федеральному собранию», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Стороны договорились об обеспечении бесперебойных поставок природного газа, реализации программ в сфере газоснабжения и газификации.