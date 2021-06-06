В Кемерове 16-летнюю девушку скрутила полиция из-за драки с ровесницей. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове на проспекте Октябрьском во дворе 16-летняя девушка накинулась на ровесницу. Видео появилось в соцсети. Очевидцы вызвали полицию.

— Октябрьский, 40. Во дворе пьяная девушка 16 лет накинулась на детей. Три женщины не могли ее удержать. Вызвали полицию, — пишет автор видео.

Свидетели начали съемку после приезда полиции. Они сообщают, что задержанная пинала ровесницу и пыталась бить женщину, которая за нее заступилась. Нападение на других детей не зафиксировано. Сотрудник скрутил девушку, надел на нее наручники и увел. Подробности происшествия выясняются.