Названы территории Кузбасса, где выявили 64 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 15, Новокузнецк - 11, Ленинск-Кузнецкий - 5, Мыски - 5, Юрга - 5, Междуреченск - 4, Анжеро-Судженск - 3, Краснобродский - 2, Прокопьевск - 2, Яшкинский МО - 2, Березовский - 1, Калтан - 1, Полысаево - 1, Беловский МР - 1, Гурьевский МО - 1, Кемеровский МО - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Новокузнецкий МР - 1, Тисульский МО - 1, Юргинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 102 выздоровели, 737 скончались, 1911 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.