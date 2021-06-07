Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июня.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.
За минувшие сутки сразу 64 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 437 человек. Общее число умерших - 737, за минувшие сутки двое скончались.
Вместе с этим еще 48 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 102 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 598 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1911 человек.