Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 64 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 437 человек. Общее число умерших - 737, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 48 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 102 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 598 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1911 человек.