Новокузнечанка стала самой красивой женщиной России. С мужем. Фото: Instagram/troffima.yana.

В Москве 4 июня прошел один из крупнейших российских конкурсов красоты для замужних женщин и мам Mrs World Russia 2021. Победительницей конкурса стала 30-летняя Яна Трофимова из Новокузнецка. Она отправится на международный конкурс красоты Mrs World отстаивать честь страны.

Организаторы конкурса рассказали, что победительница является основательницей студии лазерной эпиляции. Также она жена и мама двух девочек-погодок.

В своем Instagram новокузнечанка прокомментировала победу.

- Спасибо всем огромное за поддержку, без нее я бы не справилась. В этом году мы поставили рекорд - 81 участница. Я считаю, каждая достойна главного титула. Все красивые, умные, невероятные женщины. Друзья, всем спасибо за поздравления, - сообщила Яна Трофимова.