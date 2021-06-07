В Новокузнецке бизнесмен пытался скрыть миллионные доходы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке руководитель общества с ограниченной ответственностью уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, приставы взыскали уголовный штраф с мужчины.

- С целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания руководитель организации приостановил операции по счетам в банках, что привело к невозможности исполнения обязательств по уплате налогов и страховых взносов в бюджет. Таким образом, гражданину удалось скрыть денежные средства в размере 2, 5 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве.

Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, в качестве наказания ему назначили уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Тот выплатил штраф в полном объеме.