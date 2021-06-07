В Кузбассе нашли тело 66-летнего мужчины в озере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебулинском муниципальном округе 6 июня обнаружили тело 66-летнего мужчины в озере Займище. Следком Кузбасса сообщает, что по данному происшествию проводится доследственная проверка.

Сотрудники выяснили, что мужчина рыбачил и распивал алкоголь со знакомым на берегу озера. После 66-летний мужчина поплыл на лодке, чтобы проверить сети. Через какое-то время приятель увидел перевернутую лодку и тело мужчины в воде. О случившемся знакомым сразу сообщил в полицию.

Следователи уточнили, что на теле рыбака следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.